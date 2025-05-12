شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات: ندعم ما يحقق تطلعات الشعب السورى نحو الاستقرار والتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، دعم كل ما يحقق تطلعات الشعب السورى نحو الاستقرار والتنمية ومستقبل يسوده الأمن والازدهار.



جاء ذلك فى اتصال هاتفي، تلقاه، من رئيس سوريا أحمد الشرع؛ حيث بحثا سبل تعزيز التعاون المشترك، واستعرضا عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)؛ أن الرئيس السورى أعرب عن شكره وتقديره لموقف دولة الإمارات الداعم للشعب السورى واستقرار سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها.