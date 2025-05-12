شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السورى يسمح بسحب غير محدود وبأى عملة من البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مصرف سوريا المركزى تعميماً ألزم بموجبه فيه، كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد 7 مايو العام الجاري، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أى وقت وبدون سقف محدد.

وأوضح التعميم أنه في إطار الدور الرقابي المناط بمصرف سوريا المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.

وألزم التعميم المصارف في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ"خسارة الفوائد/العوائد".



وشدد "المركزي" حسب التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذراً من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 5727 / م . و) بتاریخ 26 أبريل 2017.

وذكر المركزي السوري أن هذا التعميم يأتي في إطار جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفى وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.