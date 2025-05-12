شكرا لقرائتكم خبر عن مكتب نتنياهو: الإفراج عن "ألكسندر عيدان" يمكن أن يقود لمفاوضات إطلاق الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، إن واشنطن أبلغت إسرائيل بنية حركة "حماس" إطلاق سراح الجندى الإسرائيلى-الأمريكى عيدان ألكسندر كبادرة حسن نية للأمريكيين.



وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أوردته القناة السابعة الإسرائيلية: "أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن هذه الخطوة من المتوقع أن تؤدى إلى مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن ضمن إطار المبعوث الأمريكى ستيف ويتكوف الأصلي، والذى قبلته إسرائيل".



وأشار المكتب إلى أن إسرائيل تستعد لاحتمال عدم حدوث ذلك، وستُجرى المفاوضات تحت النيران، مع الالتزام الكامل بتحقيق جميع أهداف الحرب على قطاع غزة.