شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتقدم بمحور جنوب أم درمان ويسيطر على عدة مناطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت قوات الجيش السودانى بمحور جنوب أم درمان وتمكنت من السيطرة على عدد من المناطق، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية.

وقال عثمان الجندي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أم درمان، إن المعارك في السودان ما زالت مشتعلة في عدة ولايات، حيث شن الجيش السوداني هجومًا في مناطق مثل ولاية شمال دارفور، ولاية النيل الأبيض، ولاية شمال كردفان، وولاية غرب كردفان، كما شهدت المنطقة الغربية من العاصمة الخرطوم، تحديدًا غرب مدينة أم درمان، هجمات جويّة مكثفة على مطار نيالا في ولاية جنوب دارفور.

وفيما يخص هجمات الدعم السريع، أكد الجندي، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبو عميرة، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أنها شملت ضربات مسيّرة على المنشآت الحيوية مثل منشآت الوقود والطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى الهجمات على الموانئ في مناطق مثل ميناء السودان الخاص بالحاويات، مما أدى إلى تعطيل حركة النقل البري وتوقف الرحلات الجوية الدولية لعدة شركات طيران.

كما أشار الجندي، إلى أن هذه الهجمات، التي استمرت منذ أكثر من سبعة أيام، كانت لها آثار كبيرة على حياة المدنيين، على سبيل المثال، في شمال دارفور، تمكن الجيش السوداني من تدمير أربع عربات قتالية تابعة لميليشيا الدعم السريع كانت تحمل جثثًا، كما شن الجيش هجمات مدفعية على مواقع تابعة للدعم السريع في مناطق عديدة، ما أسفر عن مقتل تسعة مدنيين بينهم 5 نساء.

وأضاف الجندي، أن الجيش السوداني تمكن من تدمير 12 مركبة قتالية لأفراد الدعم السريع وأسر 21 عنصرًا من الميليشيا، بينما استمرت قوات الدعم السريع في شن الهجمات على المنشآت الحيوية، ما أثر بشكل كبير على الوضع المدني.

وتحدث الجندي عن سيطرة الجيش السوداني على بعض المناطق الاستراتيجية، مثل مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان، التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن القوات السودانية تحقق تفوقًا كبيرًا في الميدان، لكن الدعم السريع يواصل سيطرته على الأجواء مستخدمًا الميليشيات، مع استمرار استهدافه للمناطق الحيوية والمدنيين.