شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 3 وإنقاذ 57 أخرين حاولوا عبور المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا بقارب هجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الإيطالية، مصرع ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، أثناء محاولة عبور البحر الأبيض المتوسط إلى إيطاليا من ليبيا بقارب مطاطي.



وأوضح موقع شبكة "راي" الإيطالية اليوم، أنه تم نقل جثامين المهاجرين الثلاثة، وهم رجل يبلغ من العمر "30 عاما"، وطفلين بعمر ثلاث وأربع سنوات إلى لامبيدوزا، بواسطة سفينة تابعة لمنظمة إنقاذ بحرية ألمانية غير حكومية.



وأشارت إلى أنه تم إنقاذ 57 شخصا آخرين، وتم إخلاء ستة أشخاص كانوا ف ى حاجة لرعاية طبية.



وأفادت التحقيقات الأولية أن المهاجرين غادروا على متن قارب مطاط ى من ليبيا وظلوا عدة أيام بالبحر.