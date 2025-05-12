شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور إزاء تطورات الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، تطورات الأوضاع في المنطقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكّدا الحرص على استمرار التعاون والتشاور والتنسيق بشأن كافّة التحديات الراهنة.



جاء ذلك خلال مباحثات ثنائية عُقدت بين الوزيرين، في دبي، طبقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية، اليوم /الأحد/.

كما بحث الوزيران -خلال اللقاء- العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، وأكّدا الحرص على زيادة التعاون بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، ويدعم الرؤى التنمويّة لهما، ويعزّز ازدهار ورخاء شعبيهما.