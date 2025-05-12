شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بين الفلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن طائرة مُسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين قرب مسجد "الشيخ عبد الله الأيبكي" غرب حي التفاح في مدينة غزة، ما أدى لإصابة ثلاثة.

وأضافت الوكالة أن مُسيرة إسرائيلية أخرى قصفت خيمة نازحين في مدينة أصداء، شمال غرب خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لإصابة أربعة مواطنين فلسطينيين.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52829 مواطنا فلسطينيا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119554 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة إذنا، غرب الخليل في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت إذنا، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام في الشوارع الرئيسية وبين الأحياء، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



وتتعرض بلدة إذنا، التي يُحكم الاحتلال حصاره عليها منذ نحو عام ويغلق مدخلها الرئيسي، إلى اقتحامات يومية، يتخللها إطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت، وإجبار أصحاب المحال التجارية على إغلاق محالهم.