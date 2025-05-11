شكرا لقرائتكم خبر عن 3 موانئ يمنية تحت قصف الاحتلال.. قناة العربية: استهدفت منشأة إيرانية باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إسرائيل، الأحد، غارات جوية على موانئ رأس عيسى والحديدة والصليف اليمنية.

وأفادت قناة "العربية" نقلا عن مصادرها، باستهداف "منشأة إيرانية تعمل داخل الأراضي اليمنية".

وأفاد إعلام إسرائيلي بوقوع 10 غارات على ميناء رأس عيسى حتى الآن.

وأكد مراسل "العربية" قصف ميناء الصليف، فيما أعلن الحوثيون أن الغارات الإسرائيلية استهدفت ميناء الحديدة.

وقبيل الغارات أصدر الجيش الإسرائيلي، الأحد، أوامر إخلاء للسكان تشمل الموانئ اليمنية المذكورة.

وذكر مراسل "العربية" و"الحدث" إن "الطائرات الإسرائيلية في طريقها إلى ضرب مواقع للحوثيين في اليمن".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الجيش أصدر تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية، هي: رأس عيسى والحديدة والصليف، مضيفاً أن جماعة الحوثي اليمنية تستخدم هذه الموانئ.

ويطلق الحوثيون المدعومون من إيران صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل دعماً لمقاتلي حركة حماس.