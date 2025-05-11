شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة: مصر شريك وصديق وثيق للاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا أيخهورست، أن مصر تعد شريكاً وصديقا وثيقاً للاتحاد الأوروبي.



وقالت سفيرة الاتحاد الأوروبي -في كلمة ألقتها خلال الاحتفال الذى أقامته مساء اليوم الأحد بمناسبة "يوم أوروبا الخامس والسبعين"- إن مصر لها مكانة خاصة بالنسبة للاتحاد الاوروبي.. "ونحتفل ليس فقط بالعلاقات التاريخية ولكن الديناميكية الحالية".



وأشادت بعمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر والاتحاد الاوروبى على مختلف الأصعدة، واستعرضت تاريخ الاتحاد الأوروبي منذ 75 عاما، وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يشرف الآن بتولي المرأة عدد من المناصب القيادية.



بدوره، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن سعادته للمشاركة فى الاحتفال الذى يقام بمناسبة يوم أوروبا الخامس والسبعين.. معبرا عن تعانيه للاتحاد الأوروبي بهذه المناسبة.

وأشاد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة بالعلاقات التاريخية الطويلة والديناميكية بين مصر والاتحاد والتي تمت ترقيتها العام الماضي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما أثنى على التعاون الاقتصادي بين الجانبين وهو ما عكسه نجاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذى عقد العام الماضى بالقاهرة، وأبرز التنسيق بين الجانبين للتخفيف من الأزمات التي يعاني منها عدد من البلدان ولاسيما السودان.



وبدأ الاحتفال الذي حضره عدد كبير من السياسيين والصحفيين والإعلاميين ورجال الأعمال والسفراء الأجانب، بعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية والنشيد الأوروبي.

حضر الاحتفال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة، ووزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزى، الدكتور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، ووزير الطيران المدنى سامح الحفني، والدكتور شريف فاروق وزير التموين ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر.