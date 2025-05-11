شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين: إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية الطريق لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أن إنهاء الاحتلال وإحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية هو الطريق لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، قائلا: "نريد وقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وإنهاء معاناة أبناء شعبنا، والبدء بعملية الإعمار".



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن ذلك جاء خلال لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني مع وزير خارجية ألمانيا يوهان فاديفول، في مكتبه برام الله، لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار عدوان جيش الاحتلال والمستوطنين على أبناء الشعب الفلسطيني، خاصة في محافظات شمال الضفة الغربية ومخيماتها، داعيا إلى مزيد من الضغط الدولي لوقف عمليات القتل والدمار الهائل والتهجير القسري والعدوان المستمر على أبناء الشعب الفلسطيني.



وثمن مصطفى دعم ألمانيا المستمر لفلسطين بشكل مباشر أو عبر الاتحاد الأوروبي، في العديد من القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى المساعدات الإغاثية والإنسانية التي قدمتها لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعواتها المستمرة لوقف إطلاق النار.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الألماني موقف بلاده الثابت تجاه حل الدولتين، ودعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، ودعم جهود الحكومة في الإصلاح والتطوير المؤسسي، موجها الدعوة لعقد اللجنة الحكومية الألمانية الفلسطينية المشتركة، لتعزيز التعاون بين البلدين وتطويره.