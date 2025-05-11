شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: الطائرات الإسرائيلية في طريقها إلى ضرب مواقع للحوثيين في اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مراسل العربية، إن الطائرات الإسرائيلية في طريقها إلى ضرب مواقع للحوثيين في اليمن.

وأصدر جيش الاحتلال أوامر بإخلاء مواني رأس عيسى والحديدة والصليف باليمن تمهيدا لقصفها، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وبالأمس أكدت إسرائيل أن التصريح الأمريكي بشأن التوقف عن توجيه الضربات على اليمن كان مفاجئا لتل أبيب، مؤكدة استمرار توجيه الضربات ضد الحوثيين في حال استمرت صنعاء في مهاجمة الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ والمسيرات.



وفى رد أمريكى شديد اللهجة على التصريحات الصادرة عن تل أبيب ، قال سفير واشنطن لدى إسرائيل مايك هاكابى، إن الولايات المتحدة ليست مُلزمة بالحصول على إذن من إسرائيل لوضع أي ترتيب يمنع الحوثيين من إطلاق النار على سفنه، مدافعا عن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى اتفاق مع جماعة الحوثيين، لا يشمل إسرائيل.

ونقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية عن السفير قوله: "هذا ما أستطيع قوله، فقد أجريت محادثة مع كل من الرئيس ونائب الرئيس الليلة الماضية... هناك 700 ألف أمريكي يعيشون في إسرائيل. إذا أراد الحوثيون الاستمرار في فعل أشياء لإسرائيل وأذوا أمريكياً، فسيكون ذلك شأننا".