شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: قد تطرح صفقة جديدة في غزة قريبا غير صفقة ويتكوف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نقلت وسائل إعلام عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قوله: قد تطرح صفقة جديدة في غزة قريبا غير صفقة ويتكوف.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم /الأحد/ إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يخطط للاعتراف بدولة فلسطينية، نافيًا في الوقت نفسه وجود أي خلاف بينه وبين الإدارة الأمريكية.



وبحسب قناة "أي 24" الإسرائيلية، علّق نتنياهو على تقارير إعلامية تحدثت عن وجود توتر في العلاقة مع ترامب، قائلاً "سمعت عبر وسائل الإعلام أننا في حالة قطيعة، لكن الحقيقة مختلفة تمامًا، نحن نتحدث كل بضعة أيام، والرئيس ترامب قال بنفسه إننا نرى الأمور بالطريقة نفسها، ولهذا لا أعتقد أنكم ستسمعون عن قيام دولة فلسطينية".



وأضاف نتنياهو، أن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، نجح في تهدئة الشائعات والتكهنات حول طبيعة العلاقة بين الطرفين، مؤكدًا أن التنسيق بين تل أبيب وواشنطن لا يزال قويًا.

وفي سياق منفصل، شدد نتنياهو على أن إسرائيل لا تطلب الإذن من أي جهة لتنفيذ عملياتها العسكرية، سواء ضد الحوثيين أو في غزة.