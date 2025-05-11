شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبناني يتوجه إلى الكويت في ثاني زيارة خليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون اليوم /الأحد/، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، الى الكويت؛ في زيارة رسمية تستمر يومين؛ تلبية لدعوة من أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان (وكالة الأنباء الرسمية) أن الرئيس عون سيلتقي أمير الكويت وكبار المسئولين الكويتيين، خلال الزيارة.



والكويت هي ثاني زيارة خليجية للرئيس اللبناني منذ توليه منصبه، حيث سبق وزار السعودية في مارس الماضي.