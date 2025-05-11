شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق أو استمرار الحرب.. نتنياهو يعقد جلسة لحكومة الاحتلال بشأن غزة والان مع تفاصيل الخبر

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنامين نتنياهو، سيعقد جلسة نقاشية محدودة، الأحد، بشأن غزة بمشاركة عدد من الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، لبحث اتفاق لإطلاق سراح الرهائن أو استمرار القتال.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر لوسائل إعلام عربية، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أبلغ الوسطاء أن واشنطن تقبل مشاركة حماس في الحكم بقطاع غزة، بعد انتهاء الحرب، حال تخلت عن العمل العسكري.

وقالت المصادر إن ويتكوف عرض على الحركة عبر الوسطاء خطة لصفقة جزئية تبدأ بإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين وفق معايير التبادل السابقة، مقابل فترة من وقف الحرب قد تصل إلى 70 يوماً يجري خلالها التفاوض على الصفقة النهائية.

وأوضحت المصادر أن العرض الأمريكي يختلف عن العرض الإسرائيلي الذي حدد فترة وقف إطلاق النار في الصفقة الجزئية بـ 45 يوماً فقط.

