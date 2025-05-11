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الخليج اليوم .. ترحيب خليجي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

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الخليج اليوم .. ترحيب خليجي باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

على وقع توصل باكستان والهند إلى اتفاق وقف إطلاق النار، رحب بإعلان وقف إطلاق النار بين "إسلام آباد - نيودلهي" إذ أعربت دول المجلس عن أملها في أن يُسهم هذا الاتفاق في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

 

في سياق متصل، أكد الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، دعم دول الخليج للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تهدئة التوترات بين البلدين، مشدداً على أهمية اللجوء إلى الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات، متطلعاً في الوقت ذاته إلى أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو حل شامل للنزاع بين البلدين، بما يضمن السلام والأمن الدائم لشعوبهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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