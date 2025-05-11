شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: مليونا شخص فى غزة يمنعون من الوصول لحقهم فيما يبقيهم على الحياة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرة الإعلام بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة ايناس حمدان أن هناك أكثر من مليوني شخص محاصرون في قطاع غزة ومجوعون بدوافع سياسية ويمنعون من الوصول إلى حقهم في الغذاء والمياه اللازمة لبقائهم على الحياة.

وقالت حمدان - في مداخلة لقناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد، "إن الوضع برمته كارثي جدا في القطاع والجوع واليأس ينتشران بشكل كبير في ظل أطول فترة لم يدخل فيها أي من الإمدادات والمساعدات المنقذة للحياة والدواء والوقود الى القطاع".

وأضافت أن المراكز الصحية التي تديرها الأونروا؛ تؤكد انتشار حالات سوء التغذية بشكل كبير جدا بين الأطفال بالإضافة الى الحالات المرضية الناتجة عن عدم الحصول القدر الكافي من الحصص الغذائية.

وتابعت: "كنا قد أعلنا في وقت سابق بأن مخزوننا من الدقيق والطرود الغذائية قد نفدت وهذا يعني توقف توزيع المواد الغذائية بشكل أساسي على السكان مما يعمق الأزمة بشكل كبير جدا خصوصا على الفئات الهشة مثل الأطفال والنساء وكبار السن ، بالإضافة إلى المرضى الذين هم في حاجة إلى الأدوية والرعاية الطبية وفي نفس الوقت نتحدث عن واقع صحي متدهور".

وأوضحت أنه "بالرغم من أننا نستطيع إدارة 9 مراكز صحية و39 نقطة طبية متنقلة حتى الآن، لكن هناك جزءا كبيرا من الإمدادات نفدت بالفعل والباقي سينفد خلال شهرين"، منبهة إلى النقص الكبير في اللقاحات الخاصة بالأطفال التي تقدم في قطاع غزة، وفي المقابل هناك 3 آلاف شاحنة للأونروا تنتظر على المعابر الحدودية للسماح لها بالدخول.

وقالت: "لا جديد حتى هذه اللحظة فيما يتعلق بالسماح بتدفق ادخال المساعدات الى قطاع غزة ولكن المطالبات مستمرة والحراك من قبل الأمم المتحدة مستمر في اتجاه الضغط لفتح المعابر لأنه الخيار الأمثل لحل تلك الأزمة وفك الحصار المطبق على القطاع".

وشددت على أنه إذا سمح بادخال الإمدادات سنتمكن من تقديم الخدمات بشكل فعال ، حيث أن عدم ادخال تلك الإمدادات تؤثر بشكل كبير على خدماتنا الحيوية ، لافتة الى أن الخدمات الحيوية متوقفة وتوقف عدد كبير من المطابخ المجتمعية التي تعمل في القطاع وكانت تعتبر الملاذ الأخير للعائلات ، فقد أجبر 60 مطبخا على التوقف من أصل 180 مطبخا يدار بجهد مجتمعي.