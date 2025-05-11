شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية: إصابة شخصين اثنين بجروح فى بلدة مارون الراس برصاص الاحتلال الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، إصابة شخصين اثنين بجروح في بلدة "مارون الراس".

وأوضحت الوزارة في بيان أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام - أن العدو الإسرائيلي قام بإطلاق الرصاص المطاطي في سهل بلدة "مارون الراس" بقضاء بنت جبيل؛ مما أدى إلى إصابة شخص وزوجته خلال تفقدهما لمنزلهما المدمر.

وفي سياق آخر.. استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي حي "الرندة" في الأطراف الشرقية لبلدة "عيتا الشعب" بعدد من القذائف، كما ألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة بين يارين والضهيرة في قضاء صور، بالإضافة لقيام الطيران الحربي الإسرائيلي بانتهاك أجواء منطقة "بعلبك" على علو متوسط، وقام بالتحليق في أجواء مدينة الهرمل على علو منخفض.