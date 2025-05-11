شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52 ألفا و829 شهيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزراة الصحة الفلسطينية ، ارتفاع حصيلة ضحايا حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 52 ألفا و829 شهيدا، و119 ألفا و554 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا" - أنه من بين الحصيلة 2720 شهيدا، و7513 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأشارت إلى أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 19 شهيدا، بينهم شهيد تم انتشاله، و81 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.