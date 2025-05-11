شكرا لقرائتكم خبر عن عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية.

وفي سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، بلدة الرام شمال مدينة القدس المحتلة، حيث تمركزت قوات الاحتلال بوسط البلدة، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات، أو اعتقالات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة طواقم بلدية الاحتلال، حي البستان ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة وهددت مواطن فلسطيني بأن طواقمها ستهدم غرفة ملكه مع تغريمه بمبالغ مالية طائلة كأجرة للعمال وآليات الهدم، في حال لم يهدمها ذاتيا ، كما فرضت عليه غرامات مالية كبيرة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تجبر المواطنين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس المحتلة، على هدم منازلهم ومنشآتهم ذاتيا بحجة عدم الترخيص، ومن يرفض هذا الإجراء تقوم جرافات الاحتلال بهدم المنزل وفرض تكاليف باهظة على المالك.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، بلدة عرابة جنوب جنين، وسيّرت فرق المشاة في بعض شوارعها.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ112 على التوالي، مع تكثيف من المداهمات والاقتحامات للبلدات والقرى، كما يشن الاحتلال حملات اعتقال واسعة.