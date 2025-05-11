شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 14 فلسطينيا من عدة مناطق في الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ما لايقل عن 14 فلسطينيا، خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت شقيقين، خلال اقتحامها فجر اليوم الأحد بلدة "الرام" شمال القدس المحتلة، عقب مداهمة منزلهما، علما أنهما أسيران محرران، كما اعتقل أربعة فلسطينيين بينهم فتى من محافظة الخليل عقب مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

وأضافت أن قوات الاحتلال اعتقلت، اليوم، ثمانية فلسطينيين من مخيم "بلاطة" ومنطقة المساكن الشعبية شرق نابلس، وبلدة بيتا جنوبا، حيث داهمت عددا من المنازل، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

وفي سياق متصل.. استشهد فلسطيني في قصف طائرات الاحتلال الحربية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أنه استشهد في وقت سابق اليوم 10 فلسطينيين بينهم أربعة أطفال، في قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مناطق متفرقة من خان يونس.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة؛ أسفر عن استشهاد 52,810 فلسطينيين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 119,473 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.