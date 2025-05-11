شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الرئيس الفلسطينى: مقترح ترامب بترحيل أهل غزة لم يعد قائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني اليوم الأحد، أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بترحيل الفلسطينيين من غزة لم يعد قائما على طاولة المفاوضات الجارية، لافتا إلى أن واشنطن لا تملك تصورا واضحا للدولة الفلسطينية.

وثمن نائب الرئيس الفلسطيني في تصريح لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - مواقف المملكة العربية السعودية الداعمة للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى تصريحات ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أكد خلالها أن القضية الفلسطينية قضية كل مواطن في المملكة.

وأشار إلى أن إسرائيل لا تريد التفاوض مع السلطة الفلسطينية، مشددا على أن الاولوية حاليا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري.