شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى السودانى يعلن تمكنه من السيطرة على حرائق مستودعات النفط فى بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قوات الدفاع المدني السودانية، اليوم الأحد، أنها تمكنت من السيطرة على حرائق مستودعات النفط بالكامل فى مدينة بورتسودان المقر المؤقت للحكومة السودانية، فى الوقت الذي تمكنت فيه المضادات الأرضية للجيش السودانى من التصدى لمسيرات انتحارية حلقت بمدينتي عطبرة وبورتسودان.

ومن جهته قال مدير الدفاع المدني السوداني الفريق عثمان العطا في تصريحات صحفية، الأحد إن قوات الدفاع المدني احتوت حرائق مدينة بورتسودان التي وقعت جراء استهداف قوات الدعم السريع للمستودعات الاستراتيجية ومرافق أخرى.

وظلت الحرائق فى مستودعات النفط مشتعلة منذ الثلاثاء الماضي في المستودعات الاستراتيجية للوقود والمستودعات المملوكة للقطاع الخاص في بورتسودان، وتسببت هجمات الدعم السريع فى تصاعد دخان كثيف تسبب في إخلاء بعض المساكن في حي ترانسيت القريب من هذه المستودعات.

وأكد مدير قوات الدفاع المدني أنه تمت السيطرة تماما على كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة ببورتسودان، مشيرا إلى أن العمل انجز في ظل ظروف بالغة التعقيد لوجود مخزونات نفطية بكميات كبيرة.

وأوضح فى حديثه أن فرق الإطفاء استخدمت مواد رغوية كثيفة بزوايا محددة وفق خطة عمل محكمة ومجهودات كبيرة بذلتها قوات الدفاع المدني.



