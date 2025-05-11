شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السودانى يتصدى لهجوم جديد بالمسيرات الانتحارية على بورتسودان وعطبرة والان مع تفاصيل الخبر

واصلت ميليشيا الدعم السريع، استهداف مدينة بورتسودان، ومدينة عطبرة، بالطائرات المسيرة الانتحارية، إذ كشف شهود عيان عن رصدهم لمسيرات تحلق فى سماء المدينتين صباح الأحد، إلا أن المضادات الأرضية للجيش السوداني تمكنت من التصدى، لمسيرات انتحارية حاولت مهاجمة مدينتي بورتسودان شرقي السودان وعطبرة شمالي البلاد.

وحلقت مسيرات ميليشيا، الدعم السريع الانتحارية لليوم السابع في سماء بورتسودان العاصمة المؤقتة للبلاد لكن مضادات الجيش تصدت لها على الفور، وقامت بإسقاطها.

وفي عطبرة وهى أكبر مدن ولاية نهر النيل، تمكنت أيضا المضادات الأرضية للجيش السوداني من التعامل مع خمس مسيرات حلقت في سماء المدينة قرب مطار عطبرة، وسمع السكان صوت المسيرات قبل أن تتمكن المضادات الأرضية للجيش من إسقاطها.

