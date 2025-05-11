شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسف والأغذية العالمي: سوء التغذية يهدد حياة 60 ألف طفل في جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أن أكثر من 60 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في ولاية أعالي النيل بجنوب السودان معرضون لخطر الانحدار إلى مستوى أسوأ من سوء التغذية مع انخفاض إمدادات العلاج بشكل حرج وعرقلة جهود إعادة الإمداد.

وأضاف البيان الأممي أنه أدى تصاعد القتال على طول نهر النيل الأبيض إلى انقطاع وصول أي إمدادات إنسانية إلى المنطقة منذ قرابة شهر ويُعدّ النهر الممر الرئيسي للإمدادات الإنسانية إلى أعالي النيل حيث تُسجّل ولاية أعالي النيل أحد أعلى معدلات سوء التغذية في جنوب السودان، حيث تأثر أكثر من 300 ألف طفل بسوء تغذية متوسط أو حاد خلال العام الماضي. ومع تقدّم موسم الأمطار واستمرار الصراع في تهجير الأسر، وأنه من المتوقع أن يُسهم انتشار الأمراض المنقولة بالمياه وتفاقم انعدام الأمن الغذائي في زيادة عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

وأكد البيان أنه في ظل غياب الوصول العاجل وإعادة إمداد المساعدات الحيوية، يتوقع برنامج الأغذية العالمي واليونيسف استنفاد الإمدادات الغذائية اللازمة لعلاج حالات سوء التغذية المتوسطة والشديدة بحلول نهاية مايو. سيؤدي هذا إلى توقف برامج العلاج المنقذة للحياة في جميع أنحاء الولاية، مما يؤثر على عشرات الآلاف من الأطفال الذين يتلقون العلاج.