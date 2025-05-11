الخليج اليوم .. "لن تتزوج ابنة المزين".. قرار صادم لقبيلة يمنية يثير غضب رواد مواقع التواصل!

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أثارت قبيلة يمنية غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نبذها أحد أبنائها بسبب زواجه من ابنة حلاق.

وعقدت قبيلة "آل السباعي" اجتماعا في مديرية الشغادرة بمحافظة حجة للتباحث في الأمر، حيث اعتبرت أن هذا الزواج مخالف لعاداتها وتقاليدها.

وصدر عن القبيلة قرار بالإجماع يقضي بإلغاء الزواج وقطع صلة القربى مع العضو المخالف، وهو ما يعرف قبليا بـ"الإخراج من الإخاء"، إلى جانب حرمانه من حقوقه داخل القبيلة ومنعه من المشاركة في شؤونها.

وقد أثار هذا القرار سخطا واسعا على منصات التواصل، حيث وصف بأنه تمييز طبقي يعزز العنصرية ويناقض مبادئ المساواة.

وتحتفظ العديد من القبائل اليمنية بتقسيمات اجتماعية صارمة ترتبط بالمهن، مثل الجزارين والحلاقين، والتي تعتبر من الطبقات الدنيا، مما يؤدي إلى إجهاض العديد من حالات الزواج.

وفي ظل غياب تشريعات تجرم هذه الممارسات، يتم إحياء التمييز الطبقي في شمال اليمن عبر قوانين مثل "الخُمس"، الذي يمنح امتيازات لأسر معينة على حساب الآخرين.

المصدر: وكالات