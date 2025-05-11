شكرا لقرائتكم خبر عن مناشدات عاجلة لإغاثة المدنيين فى جنين بالضفة الغربية ورفع الحصار عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشد المتحدث باسم بلدية جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، بشير مطاحنة، المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل واتخاذ إجراءات فعالة لإغاثة المواطنين من العدوان الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقال المتحدث باسم بلدية جنين - في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث)، اليوم الأحد، إن "أهالي جنين يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية للغاية بعد انقطاع جميع الخدمات والشبكات من كهرباء ومياه بشكل متعمد، بالإضافة إلى حالة النزوح المستمرة جراء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لأكثر من 100 يوم، والتي خلفت دمارا واسعا في المباني السكنية والبنى التحتية سواء في عموم المدينة أو داخل مخيمها".

يأتي هذا التصريح في الوقت الذي تواصل فيه قوات الاحتلال إغلاقها الكامل لمخيم جنين ومنع الوصول إليه أو عودة النازحين إلى منازلهم، وسط استمرار عمليات التجريف والتدمير داخله بهدف تغيير بنيته ومعالمه.

وبحسب تقديرات بلدية جنين فإن قرابة 600 منزل هدمت بشكل كامل في المخيم، فيما تضررت بقية المنازل بشكل جزئي وأصبحت غير صالحة للسكن، وتسبب الاحتلال في أضرار كبيرة في المنشآت والمنازل والبنية التحتية في مدينة جنين، وخاصة في الحيين الشرقي والهدف.