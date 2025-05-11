شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: 66 ألف طفل فلسطينى يعانون من سوء تغذية خطير والان مع تفاصيل الخبر

قال المتحدث الإعلامي باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، إن غزة تشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة، وذلك بعد مرور أكثر من شهرين على الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة.

وأضاف المتحدث الإعلامي باسم الأونروا، أن مئات الآلاف من الفلسطينيين يتناولون وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة وأن أكثر من 66 ألف طفل يعانون من سوء تغذية خطير، مؤكدا: نحن لن نكون جزءً من الخطة الإسرائيلية لإدخال المساعدات إلى غزة، حيث أنها لا تلتزم بمعايير الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن الخطة الإسرائيلية لتوصيل المساعدات إلى غزة تهدف لتهجير داخلي قسري مضيفا: لا نرى أن هذه الخطة تتمتع بالعدالة الإنسانية وتحترم القانون الدولي الإنساني وتحترم معايير وقيم الأمم المتحدة، ووصف الخطة بانها خطيرة ولا تستطيع الاستجابة لمتطلبات الناس في غزة.