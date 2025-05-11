شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الغذاء العالمى: توزيع مساعدات غذائية على 20 ألف نازح فى الكونغو والان مع تفاصيل الخبر

قام برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة بتوزيع المساعدات الغذائية علي ما لا يقل عن 20 ألف نازح بإقليم دجوجو في الكونغو الديمقراطية، حيث تساهم المساعدات الإنسانية في تخفيف معاناة هؤلاء النازحين الذين لا يستطيعون الوصول إلى حقولهم بسبب انعدام الأمن المستمر في هذه المنطقة.

وأكد مسؤول بالإقليم، أن أكثر من 20 ألف نازح آخر، يعيشون أيضا في ظروف محفوفة بالمخاطر، ولم يحظوا بهذه المساعدات الإنسانية، وطالب بتقديم المساعدة الطارئة لهؤلاء الأشخاص الذين يعاني بعض أطفالهم من سوء التغذية.

يذكر أن الصراع المسلح ظهر لأول مرة في دجوجو في ديسمبر عام 2017، مما أدى إلى نزوح 20 ألف شخص، ومنذ ذلك الحين قتل 4000 شخص على يد مجموعات مسلحة مختلفة.