الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية - الدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البريطاني ديفيد لامي العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة بشأنها.