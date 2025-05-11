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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية - الدولية

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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي ونظيره البريطاني يبحثان الأوضاع الإقليمية - الدولية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ونظيره البريطاني ديفيد لامي العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن مناقشة المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، والجهود المبذولة بشأنها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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