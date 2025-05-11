شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تجدد تضامنها الكامل مع الإعلام الفلسطينى وتطالب بحمايته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال السفير أحمد رشيد خطابي، عن التضامن الكامل مع الإعلام الفلسطيني مع تواصل هذه الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأشار فى بيان له بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الإعلام الفلسطيني إلى استشهاد 212 صحفيا حتى أبريل 2025، فضلا عن إصابة ما لا يقل عن 400 صحفي وإعلامي مما جعل قطاع غزة أخطر منطقة في العالم على الإطلاق في مزاولة العمل الصحفي.

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وقال خطابي، إن هذا اليوم ليس مجرد تخليد رمزي بل نداء متجدد للمجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساندة للإعلام الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجاوزاتها الجسيمة للحريات الصحفية، والتي بلغت ذروتها في الحرب العدوانية على قطاع غزة باستهداف الصحفيين الذين يمارسون مهامهم في ظروف إنسانية محفوفة بالمخاطر وأحوال معيشية قاسية على غرار باقي المدنيين العزل جراء تواصل القصف والحصار والتجويع.

‎وجدد السفير خطابي استنكار الجامعة العربية لتمادي سلطات الاحتلال الإسرائيلي في التضييق على اداء الإعلام الفلسطيني بمختلف مكوناته، والاستخفاف بأحكام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما المادة (79) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، والتي تقضي بحماية الصحفيين وضمان سلامتهم أثناء النزاعات المسلحة، مشددا على ضرورة تفعيل هذه الحماية وإحكام ضوابطها تمشيا مع المعايير المهنية والأخلاقيّة المتعارف عليها، ومضامين المواثيق الدولية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتحي جامعة الدول العربية في 11 مايو من كل سنة، يوم التضامن العالمي مع الإعلام الفلسطيني، الذي اعتمد بموجب قرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم 508 بتاريخ 22 سبتمبر 2022.