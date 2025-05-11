شكرا لقرائتكم خبر عن صحة غزة: 1500 فلسطينى فقدوا البصر و4000 مهددون بفقدانه بسبب الحرب والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة بغزة إن 1500 فلسطيني فقدوا البصر بسبب الحرب و4000 آخرون مهددون بفقدانه في ظل نقص الأدوية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

واستأنف الاحتلال الإسرائيلي، منذ 18 مارس الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين، إذ استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة، ما أوقع شهداء وجرحى، ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني، وشدّد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.