شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حرائق مستودعات نفطية استهدفتها مسيرات فى بورتسودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني السوداني، الأحد، السيطرة "تماما" على الحرائق التي اندلعت في المستودعات النفطية الرئيسية ومواقع أخرى في مدينة بورتسودان.

وقال مدير الدفاع المدني عثمان عطا في بيان "سيطرنا تماما على كل الحرائق بالمستودعات الاستراتيجية والمواقع المختلفة ببورتسودان في ظل ظروف بالغة التعقيد ومخزونات بترولية بكميات كبيرة"، وذلك من خلال "خطة عمل محكمة وبمجهودات كبيرة".

وكانت السلطات الموالية للجيش اتهمت قوات الدعم السريع الاثنين بشن هجوم بمسيرة أدى إلى اشتعال النيران في مستودع الوقود الرئيسي في المدينة الواقعة بشرق البلاد على البحر الأحمر. وحذرت في حينه من "كارثة محتملة" في المنطقة جراء انتشار النيران في مستودعات "ممتلئة بالوقود".