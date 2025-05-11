شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خيم النازحين بخان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 10 فلسطينيين من بينهم أربعة أطفال، اليوم الأحد، إثر قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي خيم النازحين في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ، أن طائرة مسيرة للاحتلال استهدفت خيمة نازحين تؤوي عائلة بمنطقة الأمل غرب خان يونس، ما أدى لاستشهاد العائلة الزوج والزوجة وطفلاهما، مضيفة أن غارة أخرى نفذتها طائرة مسيرة للاحتلال على خيمة نازحين في منطقة المواصي شمال خان يونس، ما أدى إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين.

وأشارت إلى استشهاد فتى وإصابة 7 فلسطينيين في قصف خيمة بجنوب خان يونس،بالإضافة لاستشهاد فلسطيني آخر في استهداف طائرة مسيّرة دراجة هوائية شمال غرب خان يونس..فيما قصفت مدفعية الاحتلال بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف من آليات الاحتلال.