شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المياه الوطنية بالسعودية: تنفيذ 13 مشروعا لتأمين الإمداد المائي بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المياه الوطنية في المملكة العربية السعودية سلطان الراجحي، عن تنفيذ 13 مشروعا لتأمين الإمداد المائي في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الراجحي ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، "إننا خلال العام الحالي تمكنا من تنفيذ 13 مشروعا حيويا في المشاعر المقدسة قبل الموعد المحدد ، وشملت توسعة شبكات المياه وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل خزانات المياه".

وأكد أن هذه المشروعات توفر الإمداد المائي بشكل مستقر في أوقات الذروة ، مضيفا أن هذه الاستعدادات تمت من خلال فرق فنية وميدانية وإدارية عملت باحساسها العميق بشرف خدمة ضيوف الرحمن.