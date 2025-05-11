اخبار الخليج

هيئة المياه الوطنية بالسعودية: تنفيذ 13 مشروعا لتأمين الإمداد المائي بالمشاعر المقدسة

0 نشر
0 تبليغ

هيئة المياه الوطنية بالسعودية: تنفيذ 13 مشروعا لتأمين الإمداد المائي بالمشاعر المقدسة

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة المياه الوطنية بالسعودية: تنفيذ 13 مشروعا لتأمين الإمداد المائي بالمشاعر المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي لهيئة المياه الوطنية في المملكة العربية سلطان الراجحي، عن تنفيذ 13 مشروعا لتأمين الإمداد المائي في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال الراجحي ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم الأحد، "إننا خلال العام الحالي تمكنا من تنفيذ 13 مشروعا حيويا في المشاعر المقدسة قبل الموعد المحدد ، وشملت توسعة شبكات المياه وتأهيل ورفع كفاءة تشغيل خزانات المياه".

وأكد أن هذه المشروعات توفر الإمداد المائي بشكل مستقر في أوقات الذروة ، مضيفا أن هذه الاستعدادات تمت من خلال فرق فنية وميدانية وإدارية عملت باحساسها العميق بشرف خدمة ضيوف الرحمن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا