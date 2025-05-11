الأردن وإندونيسيا يبحثان أوجه التعاون والتنسيق في مجالات التدريب العسكرى والصناعات الدفاعية

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القاهرة - سامية سيد - بحث الأردن وإندونيسيا أوجه التعاون والتنسيق في مجالات التدريب العسكري والصناعات الدفاعية وتبادل الخبرات والتمارين العسكرية المشتركة، إضافة إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في كلا البلدين.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، وزير الدفاع الإندونيسي شافري شمس الدين، والوفد المرافق حيث جرى للضيف مراسم استقبال عسكرية، واستعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته.



واستمع الوفد الضيف إلى إيجازاتٍ عن الخطط التدريبية والعملياتية والمهام والواجبات التي تقوم بها القوات المسلحة للحفاظ على أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية. ودوّن وزير الدفاع الإندونيسي كلمة في سجل كبار الزوار.



وفي سياق متصل، تابع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، مع الوفد الضيف تمريناً تعبوياً في مركز الملك عبدالله الثاني لتدريب العمليات الخاصة (KASOTC)، بحضور رئيس مجلس إدارة المركز، إذ استمعوا إلى إيجاز عن التمرين الذي يهدف إلى رفع الكفاءة القتالية والخبرات العسكرية للمشاركين على مختلف المجالات العملياتية والتدريبية، إضافة إلى التدريب النوعي والاحترافي لمرتبات القوات المسلحة الأردنية.



واشتمل التمرين الذي نفذته قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية، على عمليات القتال في المناطق المبنية والاقتحام، والتدريب على إجراءات العزل والتطويق في المناطق المبنية، وعمليات الإنزال بالحبل السريع بواسطة الطائرات العامودية، ورمايات مختلفة بالذخيرة الحية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة ورماية القناصين.



وفي نهاية التمرين أشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة والوفد الضيف بالمهارة والمعنويات العالية التي أظهرها المشاركون في التمرين والتي عكست مستوى الكفاءة والجاهزية القتالية لديهم.