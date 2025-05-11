شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الأردنى يحبط محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تهريب مواد مخدرة محملة بواسطة طائرة مسيّرة (درون).



وأضاف المصدر، في بيان، "أن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت طائرة مسيرة حاولت اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، حيث تم اعتراض الطائرة والتشويش عليها وإسقاط حمولتها، مبينا أنه جرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.



وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية تعمل بكل قوة وحزم وتُسخر الإمكانات كافة للتصدي لمثل هذه العمليات ومنع التسلل والتهريب من خلال الحدود للحفاظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.