الدول الخليجية ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

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القاهرة - سامية سيد - رحبت الدول الخليجية، بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند.



فمن جانبها، عبرت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين البلدين، وعن تفاؤلها في أن يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة، مشيدة بتغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس، مجددةً في هذا الصدد دعمها لحل الخلافات بالحوار والسبل السلمية، انطلاقًا من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام والازدهار للبلدين ولشعبيهما.



وفي الإمارات، رحب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بإعلان وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، معربا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة جنوب آسيا.



وأشاد بالجهود الأمريكية في هذا الصدد، وبمساعي البلدين للتوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدا ثقته في حرصهما وحكمتهما في الالتزام بوقف إطلاق النار بشكل دائم، بما يعود بالنفع على البلدين والمنطقة.



كما رحبت وزارة الخارجية البحرينية بإعلان أمريكا عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند وباكستان، مؤكدة دعم المنامة واستعدادها للمساهمة في جميع المبادرات التي تعزز جهود إحلال السلام الدائم وحل جميع الخلافات بين البلدين الجارين عن طريق الحوار والتفاهم المتبادل، والحفاظ على الأمن والاستقرار والازدهار للبلدين والمنطقة والعالم.



وفي قطر، أعربت وزارة الخارجية عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة أنه يعكس حكمة باكستان والهند وحرصهما على السلام وحل كافة القضايا العالقة بينهما عبر حوار بنّاء يفضي إلى حلول شاملة وتوافقية ومستدامة، بما يعزّز أمن واستقرار المنطقة.



كما رحّبت سلطنة عُمان باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، مشددة على أهمية هذه الخطوة في تهدئة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأعربت وزارة الخارجية العُمانية عن أملها في أن يُشكّل هذا الاتفاق بداية لمسار حوار بنّاء بين الجانبين، يُفضي إلى تسوية الخلافات بالوسائل السلميّة، وبما يخدم مصالح الشعبين ويدعم جهود السلام والتنمية المستدامة، مشيدةً بالدور الإيجابي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في التوصل إلى هذا الاتفاق.