شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يعبر عن قلقه بشأن استمرار الصراع الفلسطينى الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت ، عن قلقه إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.



وقال بوتين، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية خلال اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، "توحِّد شعبينا روابطُ الصداقة العميقة، ونتابع بقلق وتعاطف الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، والتي أسفرت عن وفاة أكثر من 51 ألف شخص".



وأكد بوتين أن "روسيا تولي تاريخياً أهمية خاصة لعلاقاتها مع فلسطين"، مرحّباً بالرئيس عباس، وواصفاً إياه بـ"الصديق العزيز".



وأعرب الرئيس الروسي عن امتنانه لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حضور احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار في الحرب الوطنية العظمى، قائلاً "أنت دائماً ضيف مرحب به هنا"، مذكراً بأن لقائهما في أكتوبر الماضي في قمة البريكس كان "مثمراً وقيّماً".