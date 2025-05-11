مستوطنون يهاجمون فلسطينيين جنوب الخليل

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القاهرة - سامية سيد - هاجم مستوطنين تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيين في مسافر يطا جنوب الخليل.



وقال الناشط ضد الاستيطان جنوب الخليل أسامة مخامرة -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- إن مستوطنين مسلحين من مستعمرة "سوسيا" المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين جنوب الخليل، هاجموا بالحجارة مواطنين ورعاة ماشية في قرية سوسيا، ومنعوهم من الخروج من منازلهم وهددوهم بالقتل.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.



وأفادت "وفا" بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخضر، وتمركزت في مناطق: البوابة، واليمامة، وحارة أبو صرة، وشارع القدس- الخليل، وأطلقت قنابل الغاز السام والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.



وأفادت مصادر محلية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت ترمسعيا، دون أن يبلغ عن مداهمات أو اعتقالات.