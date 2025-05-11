شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: مقتل 14 مدنيا فى قصف لميليشيا الدعم السريع على معسكر للنازحين بالفاشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة طوارئ معسكر "أبوشوك" للنازحين بمدينة الفاشر السودانية مقتل 14 مدنيا جراء قصف مدفعي لميليشيا "الدعم السريع" على المعسكر، وأحياء مدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور.



وأشارت الغرفة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السودان (سونا) - إلى أن معسكر "أبوشوك" شهد قصفا مدفعيا عنيفا من قبل ميليشيا الدعم السريع، مستخدمة المدفعية الثقيلة، ما أسفر عن مقتل 14 مدنيا، من بينهم أسرة كاملة تنتمي للمواطن عبدالله سالم، مكونة من 10 أفراد، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.