شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول عسكرى إسرائيلى سابق: مقاتلو حماس يعملون على استنزاف الجيش وإرهاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسؤول السابق في فرقة غزة بجيش الاحتلال أورن سلومون، أن مقاتلو حماس يستخدمون كاميرات بسيطة لتوقيت ومزامنة تفجير العبوات ضد جنودنا.

وأضاف سلومون، " مقاتلو حماس يرصدون أماكن عمل الجيش ويرممون قدرات الصواريخ المضادة للدروع.

اغتيال كبار قادة حماس لم يحل المعضلة والقادة تم استبدالهم بآخرين، وهم يعملون على استنزاف الجيش وإرهاقه تكتيكيا واستراتيجيا واستنزاف الجبهة الداخلية.