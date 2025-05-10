شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. مصرع 6 أشخاص بحادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة على طريق تدمر دير الزور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 6 أشخاص مصرعهم بحادث اصطدام حافلة ركاب وشاحنة محملة بالأغنام على طريق تدمر دير الزور فى البادية السورية.

وتظهر مقاطع فيديو متداولة للحادث خروج الحافلة عن الطريق، واضحة عليها آثار الانقلاب عدة مرات قبل أن تستقر على جانب الطريق، كما ظهرت شاحنة الأغنام وقد نفق بعض ما تحمله من رؤوس.

ويُذكر أن طريق تدمر - دير الزور طريق ذو اتجاهين دون منصف مركزى، ويبلغ طوله نحو 200 كيلومتر، وهو ما يجعله عرضةً للحوادث بسبب ضيق المسافة بين المركبات المتقابلة.

من جهة أخرى، تشهد طرق البادية السورية، خاصة في ساعات الليل، حوادث متكررة لاصطدام المركبات بقطعان الأغنام التي تعبر الطريق فجأةً، لا سيما أن الطريق صحراويٌّ تقريبًا وخالٍ من أعمدة الإنارة.