شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل البحريني والرئيس السوري يبحثان سبل دعم أمن واستقرار سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم /السبت/، مع الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، الذي يزور المنامة حاليا، مستجدات الأحداث على الساحة السورية وسبل دعم لأمنها واستقرارها.



وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أنه جرى أيضا استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص تعزيزها في مختلف المجالات، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.



ورحب الملك حمد بالرئيس السوري، متمنيًا له التوفيق في تحقيق آمال وطموحات الشعب السوري، فيما أعرب الشرع عن تقديره لمواقف البحرين تجاه سوريا وشعبها.