شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث "فتح" : توزيع المساعدات يجب أن يكون من خلال الأونروا وليس الإدارة الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد منذر الحايك المتحدث باسم حركة فتح على ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية من خلال وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وليس من خلال الادارة الأمريكية، مضيفا أنه ينبغي أن تكون السلطة الفلسطينية هي صاحبة الولاية القانونية في قطاع غزة.



وأضاف الحايك - في مداخلة مع قناة (القاهرة الإخبارية) - أن الحلول الأمنية والاقتصادية التي تتبعها الإدارة الأمريكية لن تجدي، بل ستعطي نتائج سلبية، مشيرا إلى ضرورة إقرار بحق الشعب الفلسطيني .. مناشدا الولايات المتحدة بالتخلي عن دعم إسرائيل بالسلاح والمال.



واشار إلى أنه لا يصدق مساءلة وجود خلافات بين دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددا على أن نتنياهو قتل الشعب الفلسطيني بالسلاح الأمريكي.



ولفت إلى أن نتنياهو رجل فاسد بحسب القضاء الإسرائيلي وهو يريد استمرار الحرب للبقاء في السلطة وعدم المحاكمة على أفعاله، مشيرا إلى أنه عند انتهاء الحرب في غزة سيكون مكانه السجن.