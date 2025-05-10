شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين في قصف إسرائيلي على خيمة للنازحين في وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي خيمة تؤوي نازحين في دير البلح وسط قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن مواطنة على الأقل استشهدت وأصيب عدد آخر بينهم أطفال بعد قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في مخيم الناصرة شرق مستشفى الأقصى في مدينة دير البلح.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بلغت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 52 ألفا و810 شهداء، و119 ألفا و473 مصابا.



وأفادت مصادر طبية بأن من بين الحصيلة 2701 شهيد، و7432 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق، أصيب شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.



وقالت مصادر محلية إن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية النبي صالح، وتمركزت وسط القرية وأطلقت الرصاص تجاه المواطنين ومنازلهم، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص، ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.



وفي السياق، تواصل قوات الاحتلال منذ ساعات الصباح إغلاق المدخل الغربي لقرية المغير شمال مدينة رام الله بالاتجاهين وتمنع المواطنين من الدخول إليها والخروج منها، علما أنه المدخل الوحيد للقرية بعدما كانت قوات الاحتلال قد أغلقت المدخل الشرقي بعد السابع من أكتوبر 2023.