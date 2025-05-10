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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 53 ألف شهيد و119,473 مصاب

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ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 53 ألف شهيد و119,473 مصاب

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة حرب الإبادة الجماعية، والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 52,810 شهداء، و119,473 إصابة، منذ 7 أكتوبر 2023.

وأفادت السلطات الصحية أن من بين الحصيلة 2,701 شهيد، و7,432 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، 23 شهيدا، و124 إصابة، وما يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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