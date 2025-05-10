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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإيراني في جدة

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الخليج اليوم .. وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره الإيراني في جدة


الرياض - كتب موسى القحطاني - أفاد مراسل العربية بأن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، استقبل نظيره الإيراني عباس عراقجي في جدة، وعقب ذلك سيتوجه إلى الدوحة من أجل حضور مؤتمر الحوار العربي - الإيراني.

جولة رابعة من المحادثات النووية الأميركية-الإيرانية الأحد المقبل في عُمان
العربية ميديا
جولة رابعة من المحادثات النووية الأميركية-الإيرانية الأحد المقبل في عُمان
زيارة عراقجي إلى تتزامن مع توقيت انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات النووية في مسقط، فضلاً عن كونها تأتي قبل الجولة الخارجية للرئيس دونالد ترمب إلى الرياض التي يستهلها منتصف الأسبوع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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