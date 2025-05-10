الخليج اليوم .. السعودية ترحب باتفاق وقف النار بين باكستان والهند



الرياض - كتب موسى القحطاني - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند، معبرة عن تفاؤلها بأن "يفضي هذا الاتفاق إلى استعادة الأمن والسلم في المنطقة"، وتشيد المملكة بتغليب الطرفين للحكمة وضبط النفس، وتجدد في هذا الصدد دعمها لحل الخلافات بالحوار والسبل السلمية، انطلاقاً من مبادئ حسن الجوار، وبما يحقق السلام والازدهار للبلدين ولشعبيهما.



وفي إطار رغبة الرياض بتحقيق تهدئة التوترات بين إسلام آباد ونيودلهي، أكد وزير الخارجية الباكستاني، إسحاق دار، أن السعودية شاركت في محادثات وقف النار مع الهند، ما يبرز دور السعودية وسيطاً في الأزمة، إذ أفضت الوساطة لتفعيل وقف النار بين البلدين النووين بعد أيام من التصعيد.

وكان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، قد بحث اليوم جهود تهدئة التوترات مع الهند وباكستان ووقف التصعيد، وإنهاء المواجهات العسكرية الجارية بين البلدين، جاء ذلك في اتصالين هاتفيين بكل من وزير الشؤون الخارجية في الهند الدكتور سوبراهمانيام جايشانكار، ونائب رئيس الوزراء وزير الشؤون الخارجية في باكستان إسحاق دار.