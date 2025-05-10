شكرا لقرائتكم خبر عن تحليق للطيران الإسرائيلي فوق عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، تحليقا للطيران الحربي الإسرائيلي، على علو منخفض.



وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق، على علو منخفض، في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، مضيفة أن طيران الاحتلال حلق أيضا فوق منطقة جزين وفي أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان.



وفي السياق، أشارت الوكالة اللبنانية إلى أنه للمرة الثانية اليوم قامت درون إسرائيلية بإلقاء قنبلة على جرافة في وادي عصافير في الخيام بقضاء مرجعيون، دون وقوع إصابات.