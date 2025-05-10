شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يبحث مجالات التعاون مع وكالة الاتحاد الإفريقى للتنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث محمد على النفطي وزير الخارجية التونسي، مع اردوس باكيلي طوماس المديرة التنفيذية لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، التي تزور تونس حاليا، مجالات التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات.

وأكد النفطي، خلال اللقاء، حرص بلاده على رفع مستوى التعاون القائم مع الوكالة والاستفادة من برامجها التنموية، لاسيما في مجالات الصحة والتكوين المهني والتشغيل والبنية التحتية والطاقات المتجددة.

من جانبها، تطرقت المسؤولة الأفريقية لأهم المشاريع التي تقوم الوكالة بتنفيذها والمبادرات التي قامت باطلاقها في تونس، معربة عن استعدادها لدراسة السبل الكفيلة بدفع التعاون مع تونس في شتى المجالات المتصلة بالصحة وريادة الأعمال.